Termini Imerese, affonda peschereccio nel porto

(Adnkronos) – Vigili del fuoco in azione nella notte al porto di Termini Imerese (Palermo) per il recupero di un peschereccio affondato nel molo. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Termini Imerese e l’autogrù del distaccamento di Brancaccio. “Il recupero del peschereccio si è reso necessario per limitare l’inquinamento del mare a causa dello sversamento degli idrocarburi del natante affondato”, spiegano dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo.