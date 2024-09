Termini, sequestrate 350 dosi di fentanyl

Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di una considerevole quantità di fentanyl a Roma, concentrandosi nell’area della stazione Termini e nelle zone circostanti. L’intervento ha permesso di confiscare 350 dosi di fentanyl, arrestare due persone e sottoporre a controllo oltre 520 individui. Sono stati anche verificati più di cento veicoli, con cinque violazioni del codice della strada riscontrate, e sei esercizi commerciali ispezionati, di cui uno sanzionato.

L’operazione, svoltasi ieri, rientra nelle direttive stabilite dal Ministro dell’Interno per rafforzare la sicurezza in uno dei principali nodi di trasporto della capitale, frequentato quotidianamente da turisti e residenti. Le forze dell’ordine coinvolte includevano operatori dell’UPGSP della Questura di Roma, il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, il Commissariato Viminale e il Compartimento Polfer. L’obiettivo principale era quello di aumentare la percezione di sicurezza nella zona attraverso controlli mirati su persone e attività commerciali, oltre a prevenire reati come l’abusivismo, i furti e lo spaccio di droga.

Le due persone arrestate erano in possesso di sostanze stupefacenti, grazie anche al supporto delle Unità Cinofile impiegate durante l’operazione. Simili iniziative di controllo proseguiranno nelle prossime settimane, con l’intento di mantenere alta la vigilanza e contrastare le attività illecite nelle zone più sensibili della città.