Terni, fino al 5 gennaio l’iniziativa ‘il regalo sospeso’

A Terni in occasione delle festività Natalizie, l’iniziativa ‘il regalo sospeso’ con il duplice obiettivo di essere vicino alle persone in difficoltà e di promuovere la rete dei negozi di prossimità della città.

A Terni, in concomitanza con le Festività Natalizie, torna, per la quarta volta, l’ iniziativa solidale ‘il regalo sospeso: un Natale per tutti’ promossa da Confcommercio Terni, 50 & PIU’ – ENASCO e l’Associazione Clown Vip Terni, in collaborazione con l’Associazione Società San Vincenzo de Paoli e patrocinata dal Comune di Terni.

Fino al 5 gennaio, i cittadini possono donare un sorriso ai bambini ed alle bambine delle famiglie più vulnerabili della città di Terni acquistando un regalo sospeso nei negozi aderenti.

Coloro che vorranno, potranno effettuare la spesa, consapevoli che saranno poi le associazioni di volontariato coinvolte, a ritirarlo e a consegnarlo all’Emporio dei Bimbi, gestito dalla Associazione San Vincenzo de’ Paoli.

La scelta del regalo sospeso è libera, sia in termini di importo che di oggetto: si tratta di acquistare prevalentemente giochi, materiale da disegno, libri, abbigliamento ed anche dolci.

Le attività aderenti sono riconoscibili per la presenza di un adesivo con il logo dell’iniziativa sulla vetrina di ingresso, l’elenco è consultabile sulle specifiche pagine Facebook e Instagram.

L’iniziativa è stata illustrata dal Presidente Confcommercio Terni, Stefano Lupi.

“Insieme con l’ associazione 50& PIU’ – ENASCO, l’Associazione Clown Vip Terni e l’Associazione San Vincenzo de’ Paoli –ha detto Stefano Lupi – riproponiamo, per il quarto anno consecutivo, l’iniziativa che consente di essere vicino a chi è in difficoltà e, nel contempo, valorizza il ruolo dei negozi di prossimità della città sul piano economico e sociale”.

“Questa azione – ha evidenziato Stefano Lupi – è una risposta alla necessità di lavorare per la costruzione di una comunità partecipata e solidale. Il processo di desertificazione commerciale degli spazi urbani è ormai evidente, riteniamo quindi fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza della rete del negozi di vicinato che va sostenuta e valorizzata in termini di scelta per gli acquisti”.

“La qualità della vita nella nostra città – ha sottolineato Lupi- è strettamente legata alla presenza e vivacità del piccolo commercio che, anche in chiave contemporanea, anima i contesti urbani e favorisce lo sviluppo di connessioni e di interazioni tra persone”.

Alle parole di Stefano Lupi sono seguite quelle della Presidente dell’Associazione 50 & Più – ENASCO, Gabriella Podestà.

“Il Natale- ha riferito Gabriella Podestà- ci sembra un’ occasione importante per riaffermare il ruolo della solidarietà, uno dei valori centrali nella nostra azione. Abbiamo deciso quindi di sostenere economicamente questa iniziativa, nella convinzione che, per affrontare le crescenti complessità, anche a livello locale, serve il coinvolgimento attivo e fattivo di tutti gli attori sociali ed economici ed un più forte senso di comunità”.

La soddisfazione del presidente dell’associazione Clown Vip, Stefano Stellati: “Come Clown Vip siamo lieti di partecipare a questa nuova edizione del Regalo Sospeso: una iniziativa partita un po’ come una scommessa ma, grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti e dei risultati ottenuti, è divenuta ormai un appuntamento annuale”.

“L’iniziativa – ha spiegato Stefano Stellati– risponde pienamente alla finalità della nostra missione associativa ovvero quella di provare a regalare un sorriso alle persone meno fortunate. Manifestiamo quindi l’auspicio che possa continuare a crescere, coinvolgendo sempre più i cittadini e le associazioni del mondo del volontariato”.

I ringraziamenti della coordinatrice dell’Emporio dei Bimbi, Antonella Catanzani.

“Ringraziamo Confcommercio Terni, l’Associazione 50 & Più- ENASCO e l’Associazione Clown Vip – ha affermato Antonella Catanzani- per questa crescente attenzione nei confronti dei bambini e delle bambine, appartenenti a famiglie in difficoltà economica”.

“Senza un forte spirito di solidarietà – ha aggiunto Catanzani- la magia del Natale non è alla portata di tutti. Siamo felici che l’appuntamento si rinnovi ogni anno e cresca, perché nel periodo Natalizio si amplifica il disagio psicologico e il senso di frustrazione delle famiglie più fragili che non riescono a soddisfare al meglio le esigenze dei propri figli”.

In chiusura le dichiarazioni dell’assessore al Welfare del Comune di Terni, Viviana Altamura.

“L’Amministrazione comunale – ha ricordato Altamura- promuove iniziative di solidarietà come questa, dando plauso alla Confcommercio Terni ed alle altre associazioni coinvolte che, da anni ormai, in occasione delle festività Natalizie si adoperano per sostenere i più vulnerabili e cercano di sensibilizzare sull’importanza di ‘fare comunità’”.

“Queste esperienze – ha concluso Viviana Altamura – crescono di anno in anno, a dimostrazione di come mettersi in rete sia la strategia giusta per potenziare i risultati delle azioni a sostegno dei più fragili.”

L’articolo Terni, fino al 5 gennaio l’iniziativa ‘il regalo sospeso’ proviene da Notizie da TeleAmbiente TV News.