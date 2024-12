Terni, in Cattedrale è tutto pronto per ‘Il viaggio di Maria’

Uno spettacolo emozionante, carico di pathos e di significato che parla di Maria e del Natale con musica e letture. Questo e tanto è altro è ‘Il viaggio di Maria’ in programma al Duomo di Terni, domenica 8 dicembre. Il giorno prima, l’evento di svolgerà alle Corsie Sistine di Roma.

A Roma e a Terni andrà in scena ‘Il viaggio di Maria’ uno spettacolo suggestivo, emozionante, un concerto, che è anche tanto altro, che parla del Natale, della sua nascita e di Maria.

L’appuntamento ternano in programma l’8 dicembre alle 18:30 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta, si realizzerà grazie al contributo della Fondazione Carit.

L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a cui sono intervenuti l’assessore alla cultura del comune di Terni, Michela Bordoni, il vescovo di Terni-Narni-Amelia Mons. Antonio Soddu ed il compositore delle musiche dello spettacolo, il Maestro Luca Garbini.

Lo stesso Garbini è intervenuto ai microfoni di Teleambiente

“Il viaggio di Maria – ha detto il M° Luca Garbini – è un evento che verrà realizzato in due giornate il 7 e l’8 dicembre. Il 7 dicembre a Roma presso le Corsie Sistine, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana nello specifico ufficio nazionale della pastorale sanitaria, mentre il giorno 8 alle ore 18:30, in Duomo a Terni verrà eseguito lo stesso spettacolo”.

“Chiamarlo concerto – ha spiegato Garbini – è riduttivo perché in realtà c’è un’esecuzione di brani musicali e di letture che verranno fatte da un attore di teatro e cinema, Fulvio Pepe”.

“Tutta l’esecuzione musicale – ha aggiunto Luca Garbini – è a carico del coro ‘Canticum Novum’ di Solomeo e e del coro giovanile di bambini ‘Mousikè’, sempre di Perugia e l’orchestra è quella del teatro Cucinelli, il tutto sotto la direzione del maestro Fabio Ciofini”.

“Il tema centrale – ha ricordato Luca Garbini sempre a Teleambiente – è il Natale. Abbiamo voluto anche ragionare su quello che ha reso possibile il Natale. Nel progetto sono state inserite delle letture tratte dal libro ‘In nome della madre’ di Erri De Luca in cui l’autore, in modo assolutamente vivo e potente, fa raccontare da Maria tutti gli eventi che vanno dal momento dell’annunciazione fino al momento del parto”.

“Ho estrapolato quattro sezioni dal libro – ha riferito Garbini – e queste quattro sezioni fanno effetto flash back per cui in mezzo ai brani musicali che hanno appunto come argomento il Natale si ascolta il racconto di Maria in quattro momenti. Insieme a questi quattro momenti ci sono tre letture dedicate al Natale, che sono lette sempre dallo stesso attore: all’inizio, al centro e al termine del concerto”.

“Tutto questo – ha ribadito Luca Garbini – ha un forte impatto emozionale perché i brani che ho scelto sono stati tutti rielaborati e riadattati per coro ed orchestra. Sono brani che vanno dal medioevo ad un’età più recente e provengono da diverse zone d’Italia”.

“Il tutto – ha concluso il Maestro Garbini – è stato confezionato appunto per dare l’idea è di un viaggio che Maria fece concretamente, invece gli ascoltatori lo faranno mentalmente: cammineranno con Maria per tutto il corso del concerto”.

