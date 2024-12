Terni, in Comune gli auguri a Ternana Women, Ternana Calcio e a tutte le società

Il comune di Terni ha omaggiato le due realtà sportive più blasonate della città, la Ternana Women e la Ternana Calcio maschile. “Un augurio ed un abbraccio – ha detto l’assessore comunale allo sport, Marco Schenardi – che però simbolicamente va a tutte le società sportive dilettantistiche che lavorano sul territorio”.

L’amministrazione comunale di Terni, guidata dall’assessore allo sport Marco Schenardi per gli auguri di Natale ha incontrato la Ternana Women ed alcuni rappresentanti della Ternana Calcio, maschile.

Un’ottima annata per entrambe le compagini: la squadra femminile è prima nel campionato di Serie B, mentre la Ternana maschile guida il girone B della Serie C.

Un incontro con le due realtà sportive mediaticamente più importanti del territorio che però simbolicamente è rivolto anche tutte le altre società dilettantistiche, che a Terni sono oltre 100.

Ai microfoni di Teleambiente è intervenuto l’assessore allo sport del Comune di Terni, Marco Schenardi.

“Ci tengo a sottolineare – ha detto Schenardi – che questa è anche la giornata dove ufficialmente faccio gli auguri a tutte le nostre società dilettantistiche”.

“Credo che – ha aggiunto Marco Schenardi – la Ternana Women e la Ternana Calcio sono quelle che godono un po’ di più della luce dei riflettori, in un modo professionistico, però io devo fare gli auguri a tutte le società che durante l’anno con i loro comportamenti e con i loro atleti, portano avanti l’orgoglio e l’immagine della nostra città, l’orgoglio della città di Terni”.

“Oggi – ha ribadito l’assessore Schenardi – ci sono state la Ternana Women e la Ternana Calcio maschile ma è come se tutte le società oggi fossero state qua perché l’augurio vero è per loro”.

All’iniziativa hanno partecipato tra gli altri anche il delegato del Coni per la provincia di Terni, Fabio Moscatelli, i giocatori della Ternana Pietro Cianci e Marco Capuano, gli assessori del comune di Terni, Viviana Altamura e Marco Iapadre e l’amministratore delegato della Ternana Women, Paolo Tagliavento.

“Entrambe le società – ha evidenziato Tagliavento parlando dei risultati della ‘sua’ squadra e della Ternana Calcio – stanno attraversando un momento positivo, ma non siamo nemmeno al giro di boa, quindi è solo fieno in cascina, come siamo abituati a dire”.

“Sono molto contento – ha riferito Paolo Tagliavento a Teleambiente – che le ragazze siano venute tutte, l’ho voluto fortemente, sia squadra che staff, perché si devono rendere conto della ‘casa’ che rappresentano in giro per l’Italia. Loro sentiranno sicuramente molto di più la responsabilità verso quello che vanno a fare ogni domenica, non tanto in termini di risultati, ma quanto di atteggiamento e comportamento, relativamente all’attaccamento verso questa città”.

Dopo la beffa dello scorso anno, in questa stagione l’obiettivo è la serie A

“Lo scorso anno – ha concluso Tagliavento – abbiamo perso la serie A per un gol al 93° quindi quest’anno cercheremo di fare quel qualcosa in più per poter arrivare primi, ma non siamo gli unici a lottare per questo obiettivo ed il campionato ancora è estremamente competitivo”.

