Terni, parte ‘Sweet Pampepato’, il festival dedicato al dolce tipico ternano

Dal 22 al 24 novembre 2024 nel centro storico di Terni, va in scena la prima edizione di Sweet Pampepato, festival cultural – gastronomico che celebra il pampepato di Terni Igp.

Tre giorni dedicati al celebre dolce ternano e ad altre prelibatezze dolciarie italiane, con degustazioni guidate, appuntamenti didattici e culturali, premiazioni, spettacoli di animazione, maxi-sculture e tanto altro.

L’evento, nato su iniziativa di Confartigianato Imprese Terni, promosso e con il contributo della Camera di Commercio dell’Umbria, con il contributo di Regione Umbria, con il patrocinio del Comune di Terni, la partnership della Provincia di Terni, in collaborazione con i Produttori Certificati di Pampepato di Terni IGP, è organizzato da SGP Grandi Eventi.

Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta a Terni, oltre al vicesindaco di Terni, Riccardo Corridore, agli assessori Renzi e Bordoni, e a molti soggetti coinvolti nella rete organizzativa sono intervenuti anche Stefano Pelliciardi di Spg Grandi Eventi e Mauro Franceschini, Presidente Confartigianato Imprese Terni.

Entrambi hanno illustrato la manifestazione ai microfoni di Teleambiente.

“L’obiettivo – ha detto Stefano Pelliciardi – è che diventi un appuntamento consolidato nel calendario delle manifestazioni enogastronomiche della città di Terni. Noi stiamo lavorando con questo obiettivo e per far questo, abbiamo pensato di celebrare quello che è il dolce identitario della città di Terni con una grande kermesse che vede tanti settori, con una parte commerciale con produttori di dolce provenienti da tutto il territorio nazionale, dove il cuore saranno i produttori di pampepato igp di Terni”.

“Accanto a questo – ha spiegato Pelliciardi – ci sarà un ricco palinsesto di eventi e di iniziative collaterali con show cooking, degustazioni guidate, sfide gastronomiche, spettacoli di animazione ed intrattenimento, con grandi nomi come testimonial: da Iginio Massari a Gianfranco Vissani”.

“Poi – ha aggiunto – ci sono le iniziative ‘pop’ della festa come ‘il processo al pampepato’, le maxi costruzioni di pampepato e le opere in 3D raffiguranti il pampepato”.

“Il cuore – ha ribadito Stefano Pelliciardi a Teleambiente – da un punto di vista commerciale è rappresentato dal Pampepato perché in piazza della Repubblica saranno presenti stand solo di produttori di pampepato IGP di Terni e tutto il palinsesto sarà incentrato sul pampepato, ma per dare un’offerta un po’ più ampia e variegata possibile, ci siamo aperti anche agli altri dolci”.

“Un po’ – ha ricordato – come facciamo con il torrone a Cremona. L’importante è che siano produttori esclusivamente del mondo dolciario e che non ci siano produttori di salato!”.

“Devo dire – ha evidenziato ancora Stefano Pelliciardi – che c’è una grande interesse rispetto a questo evento. Terni ha una peculiarità che molti non hanno, ha un dolce che ha avuto un riconoscimento IGP, e su questo prodotto ho visto una grande operazione di rete fatta anche da soggetti privati, in primis i produttori di pampepato, ma anche da associazioni di categoria, Confartigianato, il comune, la Camera di commercio: tutti coesi per cercare di promuovere questo prodotto con l’obiettivo di creare un grande evento di marketing territoriale. L’obiettivo vero alla fine, è questo”.

Alle parole di Pelliciardi sono seguite quelle del Presidente Confartigianato Imprese Terni, Mauro Franceschini.

“Sono un po’ emozionato – ha confessato Franceschini a Teleambiente – perché se ne parla da tempo, è un evento di promozione del pampepato che ha raggiunto la certificazione IGP, è un po’ il celebrare il dolce tipico della città, un grande evento di marketing territoriale, un evento che vuole far conoscere sempre di più la nostra città”.

Concomitanza con Eurochocolate a Perugia

“Non è stata una scelta nostra – ha concluso Mauro Franceschini – noi abbiamo fissato la data un anno fa, e poi una concatenazione di eventi. Le polemiche non ci appartengono francamente, non credo che si possa fare polemica su una cosa del genere, anzi cerchiamo di fare bene e di lavorare, e di fare una buona manifestazione. Sweet”.

