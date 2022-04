Terracina ok dalla Giunta per una postazione fissa del 118

Terracina ok dalla Giunta per una postazione fissa del 118 sull’Appia. Via libera dell’Amministrazione comunale di Terracina alla convenzione per una postazione fissa dell’Ares 118, concedendo in comodato un immobile comunale in via Appia, nei locali della cosiddetta “Ex Bertani”.

‘Ares 118 costituisce il nodo primario della Rete dell’Emergenza della Regione Lazio, gestendo il soccorso sanitario nella fase fondamentale dell’emergenza’, dice il sindaco Roberta Tintari. «Con la riorganizzazione della rete ospedaliera e del servizio sanitario regionale alcuni obiettivi di assistenza sono stati demandati dalla Regione Lazio all’Ares 118. In questi mesi sono intercorsi incontri e contatti con i dirigenti di Ares 118 perché sia la nostra Amministrazione sia l’azienda avevano ben chiaro quanto fosse importante un presidio del servizio di soccorso sul nostro territorio sistemato in locali adeguati. Siamo giunti a questa convenzione in comodato d’uso modale di un nostro immobile per i prossimi 6 anni affinchè i cittadini di Terracina e del circondario possano contare su un servizio di pronto intervento sanitario efficiente e rapido».