Terremoto a 3 km da Cagnano Amiterno (AQ) ore 6,41 oggi 30 Dicembre 2019: magnitutdo 2.2: ecco cosa succede

Alle ore 06:41:49 di quest’oggi, 30 Dicembre 2019 si è registrato un terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a “3 km da Cagnano Amiterno, in provincia di L’Aquila.

Le informazioni live arrivano in tempo reale dagli addetti ai lavori e dai centri sismologici di controllo che confermano come una scossa di terremoto di ‘M2.2’ con “epicentro a 3 km SW Cagnano Amiterno (AQ)” si sia registrata appunto proprio ora alle 06:41:49 mentre sono in attesa i primi riscontri circa lo stato delle cose in zona.

Aggiornamento 6,42

Si è trattato di un lieve Terremoto di magnitudo 2,2 con epicentro a tre chilometri sud-ovest daCagnano Amiterno (AQ) quello che si è avvertito alle 06:41 di quest’oggi.

Pochi minuti fa, la conferma anche dei dati tecnici circa la localizzazione della scossa e, appunto, del suo epicentro: “3 km SW Cagnano Amiterno (AQ) Latitudine: 42.44 Longitudine: 13.21 stano ai rilevamenti degli esperti.

Per ulteriori informazioni si fa riferimento ai canali dell’INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Aggiornamento ore 7,22

In base ai rilevamenti e ai dati relativi alla breve e lieve scossa di terremoto avvenuta circa un’ora fa nei pressi di Cagnano Amiterno, si riferisce, secondo le analisi di questi minuti, come i valori della magnitudo e delle coordinate siano al momento la migliore stima con i dati ufficiali a disposizione. Non sembrano esserci danni sostanziali.

Nell’eventualità di nuovi dati, accertamenti successi potrebbero correggere, in ogni caso, le valutazioni e le disamine relative.

aggiornamento ore 10.01