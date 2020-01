Terremoto a Cosenza, magnitudo 3.8: cosa è successo

Un terremoto è stato avvertito in Calabria, con epicentro al largo di Cetraro (in provincia di Cosenza). Nel territorio calabrese la scossa di terremoto si è verificata, come confermano gli esperti di settore, esattamente al largo della provincia di Cosenza, con precisa localizzazione e entità pari a una magnitudo di 3.8 e come detto all’altezza della Costa Calabra nord occidentale (Cosenza).

L’evento sismico si è verificato alle 05:32 ad una profondità di 272 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato percepito dalla popolazione nei pressi dell’epicentro. Sono allo studio le analisi per verificare lo stato delle cose e l’eventuale sussistenza di danni a persone o edifici.