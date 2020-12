Terremoto a Pozzuoli. Scossa avvertita anche a Napoli

Alle 9.09 di questa mattina, un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato a 5 km a est di Pozzuoli. La scossa è stata avvertita anche a Napoli. L’epicentro è stato localizzato a due km di profondità dall’Osservatorio vesuviano nell’area della Solfatara. Nella stessa zona, le notti del 19 e del 23 dicembre, si era localizzato l’epicentro di altre due scosse, rispettivamente di magnitudo 2.7 e 1.4.

“Non avvicinarsi all’area”

Dopo il terremoto, l’amministrazione comunale di Pozzuoli ha invitato i cittadini a “non avvicinarsi all’area di emissioni di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta temperatura”. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la protezione civile del comune di Pozzuoli, è impegnata “a garantire alla popolazione un costante aggiornamento sul fenomeno bradisismico in atto con il fine di fronteggiare qualsiasi eventuale situazione critica”.