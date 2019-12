Terremoto Benevento, chiusa anche l’università Unisannio

Paura nel Beneventano, dove, a Benevento e in alcuni comuni della provincia, intorno alle 9 di questa mattina due scosse di terremoto hanno messo in agitazione la zona. Molti cittadini spaventati sono scesi in strada presi dal panico. La magnitudo del movimento tellurico è stato stimato dall’Ingv tra 3.1 e 3.6 per la prima scossa, tra i 3.2 e 3.7 per la seconda.

L’epicentro del terremoto nella zona di San Leucio del Sanni e al momento non si registrano danni ad edifici e a persone. A seguito delle scosse sono stati fatti immediatamente evacuare scuole ed edificio pubblici (tra cui l’università Unisannio), che a seguito della disposizione del sindaco Clemente Mastella e d’intesa con il prefetto Cappetta e con la Protezione Civile, sono stati chiusi.

Notizia in aggiornamento.