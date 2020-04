Terremoto Calabria 3 aprile 2020: nuova scossa con epicentro a Crotone

Nuova scossa di terremoto in Calabria con epicentro a Crotone. Intorno alle ore 16.18 di oggi, venerdì 3 aprile 2020, INGV ha registrato un sisma di magnitudo 3.9, con ipocentro a 23.8km di profondità. Sono diverse le scosse di terremoto registrate nelle ultime ore in Italia, dopo Parma e Roma, dunque, la terra è tornata a tremare nel sud Italia.

La Calabria jonica nel pomeriggio di venerdì ha avvertito questo nuovo sisma: la popolazione della zona ha evidenziato sui social network il forte terremoto e per paura di eventuali crolli in molti sono usciti di casa per spostarsi in strada. Tra le cittadini in cui è stato avvertito il sisma Isola di Capo Rizzuto, Torre Melissa, Cirò Marina, Botricello, Cutro, Scandale, Rocca di Neto. Questa mattina all’alba un’altra scossa di magnitudo 3.8 è stata avvertita al largo di Crotone, il sisma è stato avvertito anche a Catanzaro e in Sila.