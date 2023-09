Terremoto Campi Flegrei: scossa 4.2 cosa è successo

Scossa magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei, con uno sciame sismico in corso. Paura terremoto in tutta la zona ma, al momento non si registrano danni.

L’Ipocentro a 3 km profondità: lo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli ha allertato tutte le autorità preposte al monitoraggio di queste situazioni.

La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è sentita alle ore 3.35 tanto da essere avvertita in maniera chiara in alcuni quartieri del capoluogo partenopeo.

L’ipocentro è stato individuato a circa 3 km di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.