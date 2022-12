Terremoto fra Umbria e Marche (magnitudo 3,7): tanta paura ma per fortuna nessun danno a cose e persone

Visti i precedenti, che ancora rappresentano purtroppo una ferita ancora aperta, per i residenti nel territorio di confine fra Umbria e Marche sono stati attimi infiniti e terrorizzanti.

Scossa di magnitudo 3,7 registrata fra i comuni di Pietralunga (Perugia) ed Apecchio (Pesaro Urbino)

Intorno alle 15.43 infatti la terra è tornata a tremare nel tratto che unisce le province di Perugia e di Pesaro Urbino. Come ha poi riferito l’Ingv, la scossa è stata di magnitudo 3,7,il cui epicentro è stato localizzato tra i comuni di PIetralunga ed Apecchio, ad una profondità di circa 9 km.

A seguire, una seconda scossa, minore (2.1), non risultano danni a cose o persone

Pochi minuti dopo come spesso capita, sempre nella stessa area è seguita quello che viene comunemente definita come ‘un assestamento’, magnitudo 2.1. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone anche se, come dicevamo, complice la persistente attività sismica che le Marche continuano a registrare da diversi mesi, la paura è stata davvero tanta…

