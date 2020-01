Terremoto: Friuli e dintorni hanno ‘tremato’ 2 volte in un’ora

Che sia il riflesso dei rumorosi festeggiamenti occorsi nel Paese per l’avvento del 2020? Scherzi a parte – e fortunatamente in questo caso si può farlo – non passa giorno senza che in qualche area del nostro territorio la terra ‘tremi’. Oggi ad esempio alle 13.53 il Centro Ricerche Sismologiche di Trieste (l’OGS), ha dato notizia di una scossa di magnitudo 3, avvertita in tutta la regione (e persino a Trieste e nella Venezia Giulia), il cui epicentro è stato rilevato a 4 km a sud-est di Forni di Sopra (Udine), ad una profondità stimata di 7.51 km. Poi, alle 14.45 è seguita un’altra scossa, sempre di magnitudo 3 con epicentro a solo un chilometro di distanza dalla precedente (sempre a Forni di Sopra), ed a una profondità di 6.89 km. Anche in questo caso il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione dell’intera regione, fin sulle coste.

Max