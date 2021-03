Terremoto in Algeria: avvertito anche in Sardegna e Liguria

Due scosse di terremoto, una dietro l’altra. Una di magnitudo 6.2, all’1.04, l’altra poco dopo, all’1.17, di magnitudo 5.3. E’ successo al largo dell’Algeria: le scosse sono state segnalate dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv).

La profondità delle scosse è stata di 13 km la prima e 10 la seconda. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in Sardegna e in Liguria, non a caso sono state molte le segnalazioni sui social italiani.