Terremoto ora ad Arezzo: epicentro nella zona di Olmo. Scossa del 17 Ottobre 2019

Si è avvertita una (per ora lieve) scossa di terremoto ad Arezzo: epicentro nella zona di Olmo.

Lieve scossa di terremoto ad Arezzo: epicentro nella zona di Olmo

La scossa è stata avvertita distintamente in varie zone della città. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone.

aggiornamento ore 9,21

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi 17 ottobre 2019, precisamente alle 09.20, sull’entroterra della Toscana, ad Arezzo.

Stando ai dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.6 sulla scala richter e l’epicentro è stato localizzato nella zona di Arezzo.

Ipocentro individuato a circa 8 km di profondità.

La scossa è stata avvertita in maniera netta per pochi istanti, in un raggio di oltre 15-20 km. Tante le segnalazioni da Arezzo, situata in prossimità dell’epicentro. Quasi l’intera popolazione aretina ha percepito il sisma con tremori netti, resi tali anche dall’ipocentro abbastanza superficiale, durati però pochissimi istanti. Avvertito anche un boato.

Scossa avvertita anche in Umbria, precisamente nella zona di Città di Castello.

aggiornamento ore 10,05