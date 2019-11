Terremoto Roma: forte scossa oggi, 7 novembre 2019

Terremoto a Roma oggi, giovedì 7 novembre 2019. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di oggi, 7 novembre, a Roma e provincia. Dalla prime informazioni riportate sembrerebbe che l’epicentro della scossa ha epicentro a L’Aquila, in Abruzzo. Al momento non è noto se la scossa ha provocato danni e se ci sono feriti. Secondo le prime stime provvisorie riportate dall’Ingv, la magnitudo è tra 4.4 e 4.9.

Terremoto Roma oggi: le ultime notizie

La scossa di terremoto di oggi, 7 novembre 2019, è stata avvertita in tutta la città di Roma. La magnitudo, secondo le prime informazioni riportate, è compresa tra i 4.4 e 4.9. Numerosi i cittadini scesi in strada per la paura. Il sisma è stato avvertito anche ad Agnani, a Rieti, in Ciociaria e nell’Alto Lazio.