Territorio, successo per il Festival del Sol, la chiusura a Campello sul Clitunno (Pg)

In Umbria, a Campello sul Clitunno, si è concluso il Festival del Sol 2024, un viaggio culturale e sensoriale di otto tappe, con degustazioni di prodotti tipici, per conoscere i luoghi dell’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino

Il Dio Clitunno, spirito antico e ‘vivo’ del luogo, ponte tra paganesimo e cristianesimo, cantato dai poeti e interrogato come oracolo dagli imperatori, ha ‘guidato’ a Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, l’ottava ed ultima tappa dell’edizione 2024 del Festival del Sol.

Questo singolare festival è il viaggio culturale tra i borghi dell’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del Sagrantino che tra aneddoti e storie, esperienze immersive e degustazione di prodotti tipici, ha permesso di andare alla scoperta del territorio.

I visitatori hanno conosciuto i luoghi, accompagnati dall’attore Roberto Biselli, direttore del Teatro di Sacco.

“Il Dio Clitunno è il genius loci di queste parti – ha detto Roberto Biselli – ispirazione che nasce dalla natura, che si trasforma in natura divina e che dà alle persone un sentimento di appartenenza a un luogo veramente speciale, magico dedicato al culto, alla devozione e al sentirsi parte di una storia millenaria”.

Una storia raccontata attraverso il teatro

“Il teatro – ha spiegato Roberto Biselli – è narrazione, rito, è partecipazione alla storia, è identità individuale e collettiva. I luoghi sono una scenografia vivente, naturale, che restituisce alla narrazione e al racconto una forza primigenia particolare ed assolutamente sentita e partecipata, da tutti”.

“Per me è stata un’esperienza bellissima – ha aggiunto Biselli – poter far scoprire i luoghi attraverso le parole, attraverso la narrazione, attraverso questa esperienza che è stata completa per le persone, perché hanno ascoltato, hanno visto, hanno sentito, hanno partecipato ed hanno sempre degustato”.

“Il gusto – ha ribadito Roberto Biselli – è un elemento fondante, non possiamo prescindere dall’assaggiare i luoghi, come diceva Calvino nelle famose ‘Lezioni americane’: io so di essere stato in un posto diverso nel momento in cui ho assaggiato questo luogo e questo luogo mi ha restituito il suo sapore e la sua fragranza”.

Alle parole di Biselli sono seguite quelle del sindaco di Campello sul Clitunno Simonetta Scarabottini che ha tracciato un bilancio dell’iniziativa.

“Quella del Festival del Sol – ha sottolineato Simonetta Scarabottini – è stata un’esperienza veramente positiva, un tour tra il patrimonio artistico culturale molto ampio del nostro territorio. Abbiamo fatto soltanto una piccola parte, visitando un Castello, ma ne abbiamo 4. Abbiamo visitato poi il ‘tempietto’ e la Chiesa di San Sebastiano dove ci sono i dipinti de Lo Spagna”.

“Siamo anche circondati dalle colline della fascia olivata – ha ricordato il sindaco di Campello sul Clitunno – da cui proviene il nostro olio pregiato, abbiamo anche dei mulini nel nostro territorio che producono olio dop e lo esportano in tutto il mondo”.

“Questo connubio tra il patrimonio artistico e i prodotti tipici – ha concluso Simonetta Scarabottini – funziona molto bene. Il prossimo anno ci aspettiamo quindi più appuntamenti di questo genere”.

