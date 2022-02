Terrore a bordo di un traghetto della Grimaldi, divorato da un incendio. Salvate 277 persone di varie nazionalità, 8 i dispersi

Sulle prime, poco prima dell’alba, la notizia ha allertato più paesi facendo teme il peggio. In seguito ad un terribile incendio sprigionatosi all’interno dell’’Euroferry Olympia’, un traghetto della Grimaldi Lines, che da Igoumenitsa era diretto a Brindisi. Mentre il natante si trovava a circa 10 miglia a nord dell’isola di Corfù, alle 4.30 il capitano della nave si è visto costretto a diramare l’ordine di evacuazione.

Incendio traghetto Grimaldi: esemplare il comportamento del capitano del traghetto e del suo equipaggio

Sono stati momenti orribili, hanno poi riferito alcuni passeggeri, lodando il comportamento del comandante il quale, dopo aver fatto il giro di tutte le cabine, insieme ai membri dell’equipaggio hanno poi radunato tutti sul ponte centrale, procedendo alla messa in mare delle scialuppe di salvataggio.

Sono state le autorità portuali di Corfù a riferire di aver accolto ed identificato 277 persone (compresi alcuni cittadini italiani ed anche dei bambini), riferendo che, purtroppo, al momento 8 persone risultano disperse.

Incendio traghetto Grimaldi: le fiamme si sono levate da un camion trasportatore coinvolgendo anche altri veicoli

Al momento sembrerebbe che il disastroso incendio si sia sprigionato da un camion trasportatore parcheggiato all’interno del garage del traghetto. Le fiamme si sono propagate velocemente attaccando anche altri mezzi. L’Sos è stato subito intercettato da quattro imbarcazioni della Guardia Costiera greca, e dal pattugliatore italiano ‘Monte Sperone’, della Gdf, impegnato in un’altra manovra di soccorso proprio nelle vicinanze. Presi in salvo tutti i passeggeri trasbordati dal traghetto, la ‘Monte Sperone’ ha poi fatto rotta verso Corù, dove è sbarcata nella tarda mattinata. Attraverso una nota, la stessa Guardia di finanza ha tenuto a far sapere che “nelle operazioni di soccorso, l’unità delle Fiamme Gialle è stata affiancata dalla Guardia Costiera ellenica“.

Incendio traghetto Grimaldi: “Non risultano sversamenti di combustibile a mare”

E’ stato il Gruppo Grimaldi a rassicurare, affermando che “Non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave”. Attraverso una nota dell’ufficio stampa, la nota società marittima ha quindi ricostruito l’accaduto: ”Alle ore 4.12 (ora locale) il comandante della nave ha contattato il quartier generale del Gruppo informando che l’incendio si sarebbe manifestato al garage numero 3. L’equipaggio della nave è subito intervenuto per domare l’incendio con i mezzi di bordo mentre il comandante ed il personale del Gruppo, attraverso l”emergency response team’, hanno prontamente notificato l’accaduto alle competenti autorità nazionali e greche, e preso tutte le misure necessarie onde gestire nel migliore dei modi l’incidente“.

Incendio traghetto, il Gruppo Grimaldi: “A bordo della nave vi erano 239 passeggeri, di varie nazionalità, e 51 membri dell’equipaggio”

Tuttavia, scrive ancora il Gruppo Grimaldi, ”Per la sicurezza dei presenti a bordo, il comandante ha deciso l’abbandono della nave. Dalle prime informazioni, le persone evacuate sono state tratte in salvo da una unità della Guardia di Finanza italiana ed una della Guardia Costiera Greca che si trovavano in zona. A bordo della nave vi erano 239 passeggeri, di varie nazionalità, e 51 membri dell’equipaggio (italiani e greci). Inoltre, la nave trasporta 153 mezzi commerciali (tra camion e semirimorchi), nonché 32 veicoli al seguito dei passeggeri”.

Incendio traghetto, il Gruppo Grimaldi: “Sono stati ingaggiati rimorchiatori per dare pronto supporto e gestire l’emergenza”

Ripetendo quindi che “Non risultano sversamenti di combustibile a mare, né sembrerebbe compromessa la stabilità della nave”, dal Gruppo Grimaldi spiegano che “Sono stati ingaggiati rimorchiatori diretti verso la ‘Euroferry Olympia’ per dare pronto supporto e gestire l’emergenza. La nave ‘Euroferry Olympia’ battente bandiera italiana (anno di costruzione 1995), operata sul collegamento giornaliero Brindisi-Igoumenitsa dalla Grimaldi Euromed S.p.A. (società del Gruppo Grimaldi), era salpata dal porto di Igoumenitsa alle ore 1.20 (ora locale) di oggi ed era prevista arrivare a Brindisi questa mattina alle ore 9”.

Incendio traghetto, il Gruppo Grimaldi: “Pronti a dare piena collaborazione alle autorità competenti, per fare luce sull’accaduto”

Infine, a termine del lungo comunicato, il vertice del Gruppo Grimaldi ha tenuto ad esprimere “il proprio rammarico per l’incidente e darà piena collaborazione alle autorità competenti, per fare luce sull’accaduto”.

Incendio traghetto Grimaldi: dopo essersi accertato delle buone condizioni dei passeggeri, il presidente Mattarella si è complimentato con la Gdf

Intanto stamane, spiega una nota del Quirinale, “Dopo essersi accertato delle buone condizioni dei passeggeri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri della nave ‘Euroferry Olimpia’, operato questa notte dalla motovedetta ‘Monte Sperone’, chiedendogli di esprimere l’apprezzamento e la riconoscenza all’equipaggio della motovedetta”.

