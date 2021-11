Terrore in India: si sveglia dentro la cella frigorifera dell’obitorio. Era stato dato per morto…

Un incubo d’atmosfera ‘gotica’, di quelle delle quali abbonda la letteratura horror, per altro – in quegli anni – avallata da una medicina ancora agli albori: svegliarsi vivi all’interno della bara tumulata era davvero un’eventualità possibile.

‘Sepolto vivo’: un episodio da letteratura gotica, consumatosi invece nell’India contemporanea

Ora non è che il protagonista della surreale storia che vi raccontiamo, abbia vissuto oltre 300 anni, tantomeno il fatto di esseri ‘ridestato’ dentro un sarcofago ma, la storia è cronaca di questi giorni, ed il luogo del ‘ritorno alla vita’, è la fredda cella frigorifera di una clinica di Moradabad, località ad est di Nuova Delhi, in India.

‘Sepolto vivo’: vittima di un incidente stradale, l’uomo era stato dato per morto dal medico di turno

E’ accaduto che il tale, preso in pieno da un motociclista mentre attraversava la strada, sia stato per l’appunto ricoverato d’urgenza nella struttura sanitaria dove, dopo una ‘scrupolosa’ visita, il medico di turno l’ha dichiarato clinicamente morto. Dunque, come da prassi, il ‘cadavere’ è stato quindi posto all’interno della cella frigorifera di un ospedale, dalla quale sarebbe stato estratto il giorno dopo per per l’autopsia e quindi le esequie.

‘Sepolto vivo’: lo stupore il giorno dopo dei medici incaricati di eseguire l’autopsia

Al mattino dopo, ha poi riportato il quotidiano locale che ha lanciato la notizia, “Quando una squadra di polizia e la sua famiglia sono venute per avviare le procedure amministrative per l’autopsia, è stato trovato vivo”. In effetti l’investito era vivo, anche in stato comatoso.

‘Sepolto vivo’, non sapendo come giustificarsi, il direttore dell’ospedale ‘grida al miracolo’…

Da canto suo, cercando di spiegare il gravissimo errore commesso, il direttore medico dell’ospedale Rajendra Kumar, ha dichiarato alla stampa che ”Il medico del pronto soccorso lo ha visitato. Non ha trovato alcun segno di vita e quindi lo ha dichiarato morto”. Dunque, secondo questi “Non è altro che un miracolo“. Tuttavia nel frattempo le autorità giudiziarie hanno aperto un’inchiesta per cercare di chiarire l’accaduto, mentre l’uomo è tuttora in coma. In realtà, in alcune aree più remote della regione indiana – così come in quella asiatica – non è la prima volta che si verificano episodi del genere…

Max