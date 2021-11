Terza dose: da oggi il via agli over 40 per anticiparla a 5 mesi. Nel frattempo si valuta di aprire anche agli under 40

Terza dose: da oggi il via agli over 40 per anticiparla a...

“Sono allo studio una serie di misure. Alcune scelte sono state già fatte come accelerare la terza dose, aperta dagli over 40. Ma il ministro della Salute Roberto Speranza sta valutando per abbassare ulteriormente il limite di età”.

Dunque, come ha rivelato la ministra Gelmini intervenendo stamane a Canale 5, è allo studio l’opportunità di aprire anche agli over 40 la somministrazione della terza dose.

Terza dose, Gelmini: “Non vogliamo perdere tempo, ma tutelare la salute delle persone ed evitare di interrompere la ripresa”

Come ha poi tenuto a rimarcare la ministra per gli Affari regionali, ”Non vogliamo perdere tempo, né dare un vantaggio al virus né sottovalutare la situazione. Vogliamo tutelare la salute delle persone ed evitare di interrompere la ripresa”.

Terza dose, il Commissario: “Ieri record di somministrazioni”. Da oggi il via agli over 40 che vogliono anticiparla di 5 mesi

Sempre merito alla terza dose, c’è da segnalare quanto comunicato ieri dalla struttura commissariale che, in merito al numero di somministrazioni, ha definito la giornata di ieri da ‘record’: “Abbiamo fatto un nuovo record di terze dosi, oltre 164mila, e quindi speriamo che le cose proseguano in questo modo”, ha affermato il Gen. Figliuolo, ricordando che da oggi scatta il via per poter anticipare a 5 mesi la terza dose di vaccino.

Terza dose, ecco la circolare del ministero della Salute con le indicazioni relative alle nuove somministrazioni

Come si legge infatti nella circolare del ministero della Salute: “l’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose “booster” (di richiamo) con vaccino a m-Rna, alle categorie per le quali è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati per la stessa (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna), è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato“.

Terza dose: nella stessa somministrazione è possibile ricevere simultaneamente anche il vaccino anti-influenzale

Dunque, termina il comunicato ”Si coglie infine l’occasione per ribadire quanto già comunicato circa la possibilità, nell’ambito della medesima seduta vaccinale, di cosomministrare un vaccino a m-RNA anti-Sars CoV-2/Covid-19 (sia in caso di ciclo primario che di richiamo) e un vaccino antinfluenzale, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale”.

Max