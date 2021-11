Terza dose: dal 1 dicembre disponibile per gli over 18 e, a giorni, anche per gli over 40. Vaccino 5-11 anni ‘facoltativo’

Terza dose: dal 1 dicembre disponibile per gli over 18 e, a...

Mentre iniziano i primi ‘mormorii’ rispetto al ‘Super green pass’ appena licenziato dal governo – in vigore dal 6 dicembre – sul fronte vaccini è invece un susseguirsi di novità.

Solo oggi è stato annunciato che, mentre è partita la somministrazioni delle terze dosi per gli over 40, si sta già lavorando a quelle per gli under 40.

Ed ancora: attraverso l’Ema, passa la vaccinazione per la fascia 5-11 anni ma (grazie a Dio), non sarà obbligatoria, così come, per gli stessi non sarà necessario il green pass.

Ed arriviamo infine al tramonto quando, sempre in merito alla terza dose del vaccino anti-Covid, il ministro della Salute ha annunciato che dal prossimo 1 dicembre sarà ‘aperta’ anche a tutti gli over 18.

Questo perché, ha tenuto a rimarcare il ministro: “Abbiamo un vantaggio, anche per le scelte coraggiose fatte nei mesi precedenti e vogliamo provare a conservarlo anticipando il virus”.

Speranza: “Miriamo ad allargare ulteriormente la platea anagrafica di quanti hanno diritto alla dose di richiamo”

“Dall’1 dicembre sarà possibile prenotare e prendere una dose di richiamo di vaccino anti-Covid sopra i 18 anni – ha infatti informato Speranza – Nei giorni scorsi abbiamo già fatto la scelta che va nella direzione di un anticipo della possibilità di avere il richiamo a 5 mesi. Questa indicazione è stata già formalizzata dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa, il parere già pubblicato in Gazzetta ufficiale e da oggi è possibile avere il richiamo a 5 e non più a 6 mesi dalla seconda dose”. Quindi, ha aggiunto, “Ora ci apprestiamo a un’ulteriore modifica che sarà vigente dal 1 dicembre e che ci mette in condizione di allargare ulteriormente la platea anagrafica delle persone che hanno diritto alla dose di richiamo”.

Max