Terza dose vaccini, Ema: “Presto per dire se e quando servirà”

Una terza dose di vaccino anti coronavirus sarà necessaria? “E’ troppo presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di una dose ‘booster’ del vaccino anti covid, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne vaccinali e dagli studi in corso per capire quanto a lungo durerà la protezione” conferita dai vaccini, “anche considerando l’impatto della diffusione di varianti di Sars-CoV-2”. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il periodico briefing con la stampa, parlando della prospettiva che si renda necessaria una terza dose di vaccino Covid-19. “L’Ema revisionerà il più velocemente possibile tutti i dati quando diventeranno disponibili”, ha assicurato l’esperto.

“Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema sta attualmente valutando una domanda per estendere l’uso di Spikevax*”, il vaccino anti-Covid di Moderna, “ai giovani di età compresa tra 12 e 17 anni. Prevediamo di raggiungere una decisione alla fine della prossima settimana”, ha aggiunto durante l’incontro.