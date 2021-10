Terza dose vaccino, Galli: “A tutti? Dati andrebbero in quella direzione”

“La decisione della terza dose” di vaccino anti Covid a tutti “è un po’ una decisione ‘tutti così e va bene così'”. Il virologo Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, resta prudente sulla necessità di un booster per tutti, anche se l’orientamento sembra ormai questo. “Alla fine dei conti la verosimiglianza” di un richiamo esteso a tutti, dice a ‘L’Aria che tira’ su La7, mi pare “si stia accrescendo e sia ormai elevata, nel senso che tutta una serie di dati a livello internazionale andrebbero in quella direzione. In realtà – sottolinea però lo specialista – credo che sia ancora importante distinguere per quanto riguarda alcuni contesti specifici. Che sia opportuna per le persone più fragili e per le persone con problemi, con un sistema immunitario meno efficiente, è un dato di fatto – afferma Galli – anche se anche lì – rimarca – c’è una variabilità individuale molto marcata nella risposta”.

“Noi siamo di fronte a vaccini che, ormai è noto – ricorda l’infettivologo – sono in grado, e mantengono nel tempo piuttosto a lungo la capacità di farlo, di non portarti in ospedale, in rianimazione o peggio. Ma non sono in grado di evitarti l’infezione. Questa incapacità è quella che si viene a evidenziare più rapidamente, anche se non si tratta di una cosa rapida, ma che richiede comunque, nella maggioranza dei casi, mesi per verificarsi”. Quindi “quello che si vede è un aumento delle infezioni. I sanitari sono stati vaccinati per primi. Io ho avuto la prima dose il 27 dicembre ed essendo stato vaccinato tra i primi – ragiona Galli – probabilmente sarò anche tra i primi ad avere una riduzione della capacità di difesa per quanto riguarda l’infezione. Spero proprio non altrettanto rapidamente della mia capacità invece di evitarmi l’infezione grave”.