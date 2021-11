Terza dose vaccino Lazio, come prenotarsi da oggi

Terza dose del vaccino anti-covid nel Lazio, da oggi lunedì 15 novembre sono apertura le prenotazioni per gli over 40 anni” con somministrazioni al via dal 1° dicembre. Perché avvenga la somministrazione dovranno essere trascorsi 180 giorni dall’ultima dose.

Sono utilizzati solo i vaccini mRna, quindi Pfizer e Moderna. Anche per i soggetti vaccinati con Astrazeneca e Johnson&Johnson, per la dose booster (terza dose) verrà utilizzato un vaccino Pfizer o Moderna. Anche i soggetti che hanno ricevuto nel primo ciclo vaccinale i sieri Sputnik, Sinovac e Sinopharm potranno effettuare la terza dose con i vaccini mRna, una sola dose se sono passati meno di 6 mesi, altrimenti doppia dose.

Le modalità di prenotazione sono molto simili a quelle già utilizzate per la prenotazione della prima e seconda dose del vaccino, con un maggiore coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie. Come si legge sul sito della regione Lazio l’accesso agli hub vaccinali deve avvenire “solo su prenotazione. Nel frattempo si invitano coloro che non hanno prenotazione a recarsi negli hub vaccinali in orario pomeridiano dopo le ore 14.00”.

E’ possibile dunque vaccinarsi presso: Medici di famiglia (che potranno contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale); Farmacie; Punti vaccinali attraverso la piattaforma di prenotazione;.

Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:

1. Il Codice Fiscale

2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera.

Settantadue ore prima dell’appuntamento prenotato, un sms ricorderà l’appuntamento fissato. Devono essere trascorsi almeno 180 giorni tra il giorno scelto per l’appuntamento e il giorno in cui si è ricevuta l’ultima dose di vaccino. In caso contrario la piattaforma on line non permetterà di prenotare l’appuntamento.

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.