Terza età, Pro Vita Chiede al Governo un Sottosegretario ad hoc e interventi socio-economici a tutela di nonni e anziani

(Adnkronos) – Il nuovo Governo dovrà valorizzare e tutelare, con misure culturali e socio-economiche concrete, gli oltre 13 milioni di nonni e anziani presenti su tutto il territorio nazionale, con una particolare attenzione agli oltre 500 mila italiani in terza età che vivono in gravi condizioni di indigenza, con difficoltà motorie e privi di adeguati aiuti per affrontare le più normali attività quotidiane. Per questo c’è bisogno di un Sottosegretario per la terza età al Ministero delle Politiche Sociali che riesca a farsi carico di queste problematiche. È quanto è emerso alla conferenza stampa ‘Una Repubblica fondata sui nonni’, organizzata da Pro Vita & Famiglia Onlus in occasione della presentazione della campagna ‘Grazie a Dio ci sono i Nonni’, che si è tenuta all’Hotel Nazionale di Roma.