Terza Guerra Mondiale, sui social scoppia la psicosi e #WWIII va in tendenza

Terza guerra mondiale: pericolo reale o psicosi da social? Il raid statunitense sull’aeroporto di Bagdad che nella notte tra giovedì e venerdì ha ucciso il capo delle Forze iraniane al-Quds, Qassem Soleimani ha fatto sorgere il dubbio.

L’attacco firmato da Donald Trump potrebbe innescare un effetto dominino, ancora lontano però da una reale portata mondiale. Eppure sui social, soprattutto su Twitter, moltissimi utenti temono lo scoppio della Terza guerra mondiale.

#WWIII in tendenza

Avevo tanti obiettivi per il 2020 ma uno di questi non era far parte della terza guerra mondiale #WWIII pic.twitter.com/bmVpR8xubs — Sρυgŋα 🎄🎅🏼 GNE GNE GNE (@Giusy_Ultimo) January 3, 2020

Non è un caso che sul noto social network in tendenza sia finito l’hashtag #WWIII (World war III), quindi Terza guerra mondiale. Qualcuno ha ironizzato sulla possibile escalation militare con meme e battute di spirito, qualcun altro però teme davvero per l’esplosione del conflitto mondiale.

“Avevo tanti obiettivi per il 2020 ma uno di questi non era far parte della terza guerra mondiale”, scrive qualcuno. Qualcun altro invece: “Io: quest’anno lo dedico a me, voglio migliorare me stessa pormi nuovi obbiettivi La #WWIII è imminente”. Insomma tra battute e reale psicosi sui social la terza guerra mondiale è già realtà.