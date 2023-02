Terzo Polo, Calenda: “Bene Iv, entro settembre partito unico”

(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti che Italia Viva abbia accettato la nostra proposta di accelerare sul partito unico. Il 28 riunirò il comitato politico della federazione per definire la road map. Entro settembre avremo finalmente un unico partito dei liberal-democratici. Avanti”. Così Carlo Calenda su Twitter.

“Matteo Renzi ha riunito ieri sera i parlamentari europei e italiani, i consiglieri regionali e i dirigenti di Italia Viva per discutere della proposta di costituire un partito unico con Azione. Dopo oltre venti interventi, la riunione si è conclusa con il via libera all’accelerazione sul partito unico, anche in tempi stretti, a condizione che sia un percorso democratico dal basso e con impianto culturale rigoroso e partecipato”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.