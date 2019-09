Test di Medicina 2019 risultati e punteggi sono online

Test di Medicina 2019 ci siamo. I risultati e i punteggi sono online. Al di là di qualche problema tecnico, ecco che è finalmente possibile sapere e, nel caso, continuare a sognare di diventare medici.

Chiunque stia sognando per il proprio avvenire il camice bianco è arrivato il giorno della verità. Oggi, venerdì 27 settembre 2019, sono stati resi noti i punteggi nominali del test di Medicina 2019.

Ebbene, su Universitaly i partecipante possono finalmente conoscere l’esito della prova e prendere visione del proprio compito.

Oggi dunque moltissimi ragazzi e ragazze potranno verificare gli errori commessi. In realtà molti erano già riusciti risalire al proprio risultato attraverso la pubblicazione dei risultati anonimi, lo scorso 17 settembre, proprio perché ricordavano il codice etichetta del compito. La verità è a portata di click.

Medicina 2019 risultati: i punteggi sono online

Per consultare il proprio punteggio, la scheda anagrafica e il compito basta accedere alla propria area riservata su Universitaly.

Per i dati completi nella loro interezza gli studenti dovranno attendere il punteggio minimo teorico, che sarà pubblicato assieme alla graduatoria nazionale, che sarà resa nota il 1 ottobre 2019.

Il punteggio minimo non ufficiale per il 2019 è di 41,7, ma ovviamente si tratta di un dato “astratto”: solo la pubblicazione della graduatoria nazionale darà conferma o smentita.

Aggiornamento ore 4,21

I risultati sono a portata di mouse, pc, o anche di smartphone. Ma non tutto sta filando liscio.

In primo luogo, va chiarito che secondo gli esperti il test medicina 2019 pur se in linea con quello dell’anno scorso per ciò che riguarda il livello di difficoltà, ad ogni buon conto quest’anno prevede il punteggio minimo più ridotto.

Infatti dovrebbe essersi abbassato di 1,5 punti. Comunque sia, i risultati definitivi arriveranno il 1 ottobre 2019 quando sarà possibile sapere tutto su graduatoria e punteggio minimo e esiti.

Aggiornamento ore 7,48

Come detto in precedenza, oggi venerdì 27 settembre 2019, tutti i partecipanti al Test di Medicina 2019 possono venire a conoscenza, al di là dei risultati, anche dell’aggiornamento della loro scheda anagrafica.

In più, i pretendenti medici, possono valutare e analizzare il proprio compito, prendendone possesso e dunque anche atto dei loro eventuali errori.

Al momento, tuttavia, si registrano dei disservizi. In effetti, stando a quanto risulta ed emerge, diversi studenti si lamentano, sul gruppo test medicina su Facebook, per via di alcuni problemi.

Sembrerebbe addirittura che più di qualcuno si sia trovato a vedere non il proprio, ma i compiti e le schede anagrafiche di altri candidati!.

Altri non sono riusciti ad entrare, e hanno scelto di inoltrare le proprie perplessità al MIUR. Sembra, tuttavia, che nel corso dei minuti il problema sia stato risolto.

aggiornamento ore 11,42