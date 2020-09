Test medicina 2020, orario, aggiornamenti e proteste

66mila studenti oggi parteciperanno al test d’ingresso di Medicina. L’ultimo ostacolo verso il coronamento del sogno di indossare il camice bianco. Solo 1 su 5 sarà ammesso. Si inizia alle 12, ma gli studenti hanno dovuto presentarsi molto prima davanti agli atenei, per permettere l’entrata in sicurezza.

Tutti muniti di mascherini, documento di validità e le ricevute di pagamento. Chi non avrà tutto in regola non verrà ammesso all’esame. La prova durerà 100 minuti e verterà su 60 domande a risposta multipla. Verranno assegnati 1,5 punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 per quelle errate e zero per quelle non date. I risultati del test saranno disponibili il 29 settembre.

Test Medicina, controversie e proteste

Mentre migliaia di studenti sono in attesa di entrare, in diversi atenei, tra cui la Sapienza di Roma e l’università Federico II di Napoli, sono in corso delle proteste contro il numero chiuso per il test d’ingresso. Striscioni e cori, decine di ragazzi in protesta, per chiedere l’abrogazione del test d’ingresso.

Intanto monta un’altra protesta, quella relativa agli studenti che non possono prendere parte al test perché positivi al Covid o entrati in contatto con un positivo. Sulla questione si è espresso anche il ministro Gaetano Manfredi: “E’ un tema molto delicato dal punto di vista giuridico. È all’attenzione del Governo, stiamo valutando tutte le opzioni. Facciamo domani i test per la maggioranza dei ragazzi, poi valuteremo queste situazioni particolari”, ha spiegato.