Test sierologici, parte la gara dei test immunità

Al via la gara per l’acquisizione dei test sierologici au fini della campagna per il rilevamento dell’immunità al Covid 19 su tutto il territorio nazionale. Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha comunicato che è stata indetta in procedura semplificata e di massima urgenza.

Kit sierologici: parte la gara. Tempi, scadenze, data limite offerta, pubblicazione graduatoria, requisiti

Per concorrere all’acquisto i kit sierologici dovranno rispettare 8 requisiti e assicurare le consegne dal 3 maggio, per avviare le indagini campione sulla diffusione del virus.

Tempi stretti per la gara, con limite massimo al 22 aprile per presentate le offerte e graduatoria pubblicata il 29 aprile. L’indagine “permetterà di capire il livello di diffusione del virus nel Paese e di pianificare le prossime fasi e il ritorno all’attività”, ha spiegato il ministro della salute Roberto Speranza.