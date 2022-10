Testaccio, cocaina sotto i balconi e auto come discoteche mobili. Coca sniffata tra le auto. Minicar con volume altissimo fino alle 4 del mattino. E innumerevoli risse.

Per i residenti di Testaccio, tra i rioni storici di Roma, il week end è un incubo. Alcol e drobghe usati per scatenare risse come nella notte il 24 e il 25 settembre, quando due gruppi di ragazzi si sono affrontati armati di mazze e bottiglie di vetro lanciandole contro le auto in sosta ma non solo. Lanciato anche un monopattino contro un’auto. Anche negli ultimi fine settimana, vari gli episodi segnalati.