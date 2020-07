Testaccio, salvato dal linciaggio: aveva tentato di molestare una 19enne. Arrestato il dipendente di un supermercato. Aveva precedenti

Nemmeno nei paesi più tribali si leggono certe notizie o, almeno, l’agghiacciante ‘disinvoltura’ con la quale certi balordi pensano di poter dare fondo ai loro peggiori istinti animaleschi, convinti di farla franca.

Quanto accaduto ieri nel tardo pomeriggio del popolare – ed affollatissimo – quartiere romano di Testaccio ha infatti dell’incredibile.

Testaccio, un pomeriggio di spesa come tanti

Dopo aver effettuato la spesa, uscita dal supermarket una 19enne è stata seguita da un dipendente di 50 anni. Questi, dopo averla avvicinata è riuscito a ‘deviarla’ verso una stradina in quel momento vuota di passanti.

Testaccio: la 19enne ‘aggredita’ dal folle maniaco

Pochi istanti, quelli giusti per approfittare della paralisi da terrore e sgomento, che in quel momento ha attraversato la giovane. L’uomo ha preso la 19enne per un braccio tentando maldestramente di costringerla ad un rapporto orale. Ma, come dicevamo, Testaccio è un quartiere molto affollato e, soprattutto, si conoscono tutti. E’ infatti bastato un attimo ai residenti che si sono trovati a passare per la stradina, per realizzare quanto stava accadendo.

Testaccio: la generosità dei residenti, accorsi in massa

Intuito quanto ‘di doloroso’ (ma meritato) stava per capitargli, il dipendente del market ha tentato un’inutile fuga: ormai era chiaro a tutti cosa stava per combinare.

Inseguito da diversi uomini, il 50enne è stato letteralmente ‘salvato’ da alcuni volanti della polizia accorse quasi subito. Ma non è bastato, malgrado gli agenti fossero circa una decina, visto che i residenti del quartiere continuavano ad aumentare, decisi a ‘dare una lezione’ all’orco, hanno preferito ripartire a tutto gas con a bordo il 50enne.

Testaccio: visitata, la giovane se la caverà con poco

Nel frattempo la giovane è stata accompagnata in ospedale per l’assistenza: oltre allo shock, anche i lividi seguiti alla presa violenta del 50enne.

In tutto ciò, oltre al gesto folle, la scoperta che l’uomo aveva simili precedenti.

Testaccio: come fermare queste persone malate?

Ci domandiamo: assodato uno stato mentale ‘alterato’ che, al pari di un’altra patologia psichica, è praticamente ‘incurabile’, fino a quando sarà permesso a questi ‘malati’ di poter continuare indisturbati a distruggere le vite altrui?

Max