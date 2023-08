Texas, giudice sospende divieto aborto per donne con gravidanze a rischio

(Adnkronos) – Accogliendo il ricorso di donne e medici, una giudice del Texas ha sospeso l’applicazione della nuova legge che vieta l’aborto dopo le prime sei settimane di gestazione per le donne che hanno gravidanze a rischio. La giudice Jessica Mangrum ha stabilito che ora i medici texani non rischiano di essere incriminati se decideranno “in buona fede” che le donne hanno bisogno dell’intervento.

La legge entrata in vigore lo scorso anno, che prevede pesanti pene detentive e multe fino a 100mila dollari per i medici che violano il divieto, infatti viene considerata ambigua nel definire le emergenze mediche e di fatto – ha concluso la giudice -costringe i medici e negare o ritardare interventi vitali per donne per il timore di essere poi incriminati.

Il ricorso era stato presentato da cinque donne che hanno denunciato lo stato del Texas perché a causa del bando è stata negata loro l’interruzione di gravidanza anche di fronte a rischi per la loro vita. “La sentenza di oggi impedisce che altre texane debbano soffrire il trauma impensabile che hanno avuto queste donne”, ha dichiarato Nancy Northup, presidente del Center for Reproductive Rights.