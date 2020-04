The Departed, trama e curiosità del film con Di Caprio in onda stasera su Italia 1

The Departed, trama e curiosità del film con Di Caprio in onda...

Il bene e il male. E’ questo il sottotitolo di The Departed, film capolavoro di Martin Scorsese con Di Caprio, Jack Nicholson e Matt Damon. Il bene e il male, una sottile liea solca la differenza tra i due mondi. Un passo più in làe c’è il giusto, qualche centimetro più in là si imboccala via del peccato. Il tutto sta nel riconoscere le prosettive, ed è proprio questo quello di cui parla The Departed.

Quando alla regia c’è un genio come Scorsese è difficile imbattersi in qualcosa che non si avvicini al capolavoro. Anche per il film del 2006 è stato così. E per chi non avesse avuto ancora l’opportunità di vederle The Departed oggi giovedì 9 aprile alle 21 e 20 va in onda su Italia 1. Un appuntamento da non perdere per chi ama il cinema, di ogni tipo.

Th Departed, di cosa parla

Il bene e il male, la distinzione è fissata già nel titolo ma la differenza è sottile. Nulla è scontato, niente è come sembra. The Departed questa sottigliezza la spiega bene, con un film adrenalinico e geniale, che svela, nasconde, mostra e poi spiattella davanti allo spettatore, a quel punto troppo persuaso dalla trama per rendersi conto così sia veramente giusto e cosa meno.

Un giovane poliziotto infiltrato e un ragazzo nato nella malavita che diventa poliziotto con la benedizione di un boss. I ruoli si invertono, così come le emozioni. Ognuno ha il suo ruolo nello scacchiere disegnato da Scorse, ma le pedine le muove il destino senza fare tropo caso a cosa sia giusto o meno. Le carte rimarranno svelate fino all’ultimo, poi la trama s’infiamma in una sequenza senza fine di colpi di scena. Un film da vedere, a tutti i costi.