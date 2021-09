The Ferragnez, arriva la serie su Fedez e Chiara Ferragni: quando esce e dove vederla

Chiara Ferragni e Fedez diventano una serie Tv. Le vicende della coppia più famosa del web sbarcano su Prime Video, in una serie da 8 episodi che prenderà il nome di The Ferragnez – la serie. Il progetto di Amazon Original arriverà in streaming a dicembre e racconterà l’ultimo anno dei Ferragnez: la seconda gravidanza di Chiara Ferragni, la partecipazione di Fedez all’ultima edizione di Sanremo e molto altro.

Saranno protagonisti anche altri familiari della coppia, come le sorelle dell’influencer e i rispettivi compagni. La serie sarà trasmessa in 240 Paesi e territori nel mondo. Continua la collaborazione di Fedez con Amazon dopo la partecipazione a Hunted e LOL, che lo ha visto nei panni del conduttore. Questa volta ad andare in schermo sarà la vita della coppia da 30 e passa milioni di follower su Instagram.

L’annuncio è arrivato oggi, sui social ovviamente: “L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online sono sicura che vi piacerà”, ha scritto Ferragni.

La coppia ha parlato anche del loro ultimo anno: “E’ stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia. L’Ambrogino d’Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo”.