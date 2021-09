The Ferragnez, su Amazon Prime Video la serie Fedez-Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni diventano The Ferragnez, la serie che Amazon Prime trasmetterà da dicembre. “L’abbiamo fatto per davvero. Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez”, annuncia Chiara Ferragni dal proprio profilo Instagram. “Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”, scrive l’imprenditrice e influencer mentre Fedez, dal proprio profilo, pubblica il video che annuncia la serie.