Anche questa sera, la prima del primo weekend di Aprile 2020 a livello di palinsesti televisivi i principali network, tra i quali naturalmente la Rai oltre a Mediaset, dividono i propri canali a seconda delle differenti esigenze dei telespettatori.

Se la inevitabile esigenza di informarsi circa la situazione della pandemia da coronavirus porta diversi canali a dedicare ampi approfondimenti, notiziari e speciali informativi, altri, specie nel fine settimana, scelgono di alimentare la voglia di distrarsi con film e serie tv.

In particolare risponde presente a questa esigenza Rai2 che questa sera, 3 Aprile, rilancia una serie molto apprezzata da un folto numero di utenti, ovvero The Good Doctor.

Cosa ci sará da aspettarsi questa sera 3 Aprile negli episodi messi in prime time di The Good Doctor? Ecco tutte le anticipazioni, la trame e le differenze tra puntata e puntata.

The Good Doctor, stasera 3 Aprile due nuovi episodi su Rai2: orario, trama, anticipazioni

The Good Doctor – I casi medici del dottor Shaun Murphy, torna questa sera con una serata assolutamente importante e dedicata alla circostanza. Nei giorni della campagna di raccolta fondi per la FIA, Fondazione Italiana per l’Autismo, infatti, in prima visione assoluta, su Rai2 ecco due nuovi episodi di “The Good Doctor”;

Infatti, venerdì 3 aprile alle 21.20, il protagonista é il giovane dottore Shaun Murphy che presenta sintomi legati allo spettro autistico.

Nel primo, dal titolo “Amore e morte”, Shaun prova a far di tutto per rendere soddisfacente la relazione con Carly. Tramite i consigli della dottoressa Lim saprá portare a compimento il suo intento. Nel mentre, Morgan si trova a dover occuparsi di un caso che la riguarda da vicino: sua madre.

Nel secondo episodio “L’influencer”, Shaun si mette alla prova con una patologia piuttosto controversa, se non proprio misteriosa: una giovane donna, Kayley, dopo essersi sottoposta alle visite di diversi specialisti, non riesce a risolvere un antipatico problema che riguarda il cavo orale e la gola.

Per il dottor Murphy è una grande sfida, dal momento che potrebbe portarlo a risolvere un caso che per tanti altri camici bianchi è rimasto un mistero.