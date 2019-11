The Irishman, cos’è il film di Scorsese con De Niro e Al Pacino su Netflix da oggi 27 novembre

Mettete insieme Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci e immaginate cosa potrebbe uscirne. Insomma, la storia del cinema degli ultimi 50 anni. Per intenderci film come Il Padrino, Quei Bravi Ragazzi, Scarface, C’era una volta in America, Casino, Carlito’s Way, solo per citarne alcuni. Ebbene, la storia del cinema si è riunita insieme in un unico film: The Irishman.

Il film, prodotto da Netflix, è disponibile da oggi 27 novembre sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo. La pellicola è uscita in anteprima in alcuni cinema italiani, ma da oggi sarà possibile vederla su Netflix, che si arricchisce giorno dopo giorno di nuove uscite.

The Irishman, che film è

La premessa è d’obbligo: il film va visto sulla fiducia, perché è rarissimo vedere lavorare insieme giganti del genere dell’industria cinematografica, capaci di riscrivere la storia del cinema grazie ai capolavori che hanno accompagnato decenni scandendoli con un la bellezza delle loro opere.

The Irishman racconta la storia della scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa. Il film lo fa attraversando decenni della storia americana, raccontando i meccanismi della malavita e le contaminazioni con politica e vita sociale. A dare vita a personaggi credibili e riconoscibili un cast d’eccezione, con la regia firmata Martin Scorse che sublima una pellicola che farà parlare di sé ance in sede di premi di ambito cinematografico.