‘The Irishman’, ecco il trailer del film di Scorsese

E’ sicuramente uno dei film più attesi di questa metà del 2019. Basta infatti leggere il nome di Martin Scorsese alla regia, e scoprire che il cast annovera tra i protagonisti attori del calibro di Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, per trasformare già sulla carta questo ‘The Irishman‘ in un successo sicuro.

La pellicola ripercorre ‘liberamente’ la travagliata e vissuta vita di Frank Sheeran, raccontata dal romanzo ‘The Irishman. I Heard You Paint Houses‘ (da noi ‘L’Irlandese – Ho ucciso Jimmy Hoffa’), di Charles Brandt.

Una pellicola dunque con nomi stellari, ma anche con altrettanti costi da capogiro. Le riprese, partite da New York nell’agosto 2017, prevedevano un budget pari a 100 milioni di dollari. Ma via via i costi hanno continuato a salire: da 125 a fino 140 milioni di dollari, ed al termine del girato (lo scorso 5 marzo), proprio per gli altissimi costi il film è passato dalla Paramount Pictures a Netflix. I rumors affermano che ad incidere sui costi ha pesato molto anche l’opera di ‘trasformazione’ anagrafica dei protagonisti nel corso della pellicola, realizzata dai ‘maghi’ del trucco della Industrial Light & Magic.

Insomma una sorta di kolossal alla Sergio Leone, che si sperava passasse anche per l’imminente 76/ma Mostra del Cinema di Venezia, ma la produzione ha fatto sapere che il lancio avverà invece al festival di New York (il prossimo 27 settembre), deludendo tutti.

Intanto, nell’attesa di vedere in anteprima quest’ultima creazione di Scorsese, attraverso Twitter Netflix in questi giorni ha diffuso il primo trailer di ‘The Irishman’, che in autunno arriverà poi sulla piattaforma streaming.

Max