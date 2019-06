The Jab, dalla De Filippi a ‘Bianca’

“‘Bianca‘ è la prima canzone che abbiamo scritto con la formazione attuale. Parla di un sentimento, scaturito da un incontro fortuito con una ragazza (chiamata Bianca, appunto) e descrive in chiave ironica l’impossibilità di farla uscire dalla mia testa”.

Così Alessandro De Santis, cantante e chitarrista dei ‘The Jab’ (lui e Mario Francese, tastiere, e producer), presentando questo nuovo brano scritto, composto e prodotto dai due, mixato da Raffaele ‘Raffa’ Stefani (Fm studio – Monza) e masterizzato da Andrea De Bernardi (Eleven Mastering).

The Jab, band giovane ma di esperienza

La prima formazione della band nasce a Ivrea nel novembre del 2013, fondata da Alessandro. Mario entra a far parte della band 3 anni più tardi. Dopo un esordio nei locali e nei festival del torinese, i The Jab pubblicano “Regina“, loro primo singolo che riscuote un discreto successo e porta la band alla vittoria del LigaRockParkContest e alla conseguente apertura del concerto di Luciano Ligabue al parco di Monza (Liga Rock Park) nel settembre 2016.

Dopo la pubblicazione di un altro singolo e un’intensa attività live, nell’aprile 2017 il gruppo, allora composto da 5 elementi, si scioglie. Il progetto The Jab rimane in mano ad Alessandro e Mario.

A settembre, dello stesso anno, la band viene chiamata ai provini di Amici di Maria De Filippi, supera i primi step e riesce ad aggiudicarsi un posto nella scuola.

Dopo l’esperienza televisiva, i The Jab pubblicano i singoli “Costenzo”, “Vaniglia” e “Lei”, che ad oggi contano oltre 500.000 streaming su Spotify e diversi inserimenti in playlist editoriali. A marzo 2019 aprono il concerto di Irama al Teatro della Concordia di Venaria Reale.

Attualmente i The Jab sono impegnati con la pubblicazione del loro disco d’esordio, di prossima uscita.

Intanto è già disponibile in pre-save su Spotify (thejab.lnk.to/Bianca_Pre), ‘Bianca’, che anticipa l’uscita del loro primo album d’inediti.

Max