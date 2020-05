The Jackal, Addio fottuti musi verdi, primo film su Rai2 oggi 12 Maggio: orario, trama, cast

The Jackal, Addio fottuti musi verdi, primo film su Rai2 oggi 12...

Noti per la particolare verve che contraddistingue ogni loro singola performance, i The Jackal approdano oggi nel piccolo schermo con ‘Addio fottuti musi verdi’, primo film che andrà in onda su Rai2 oggi 12 Maggio.

Ecco tutte le informazioni su orario, trama, cast del film con The Jackal.

“Addio fottuti musi verdi”, su Rai2 il primo film dei The Jackal

La storia di un concorso spaziale

I The Jackal sbarcano oggi su Rai2 con il loro primo film “Addio fottuti musi verdi”, in onda per appunto nella serata di martedì 12 maggio alle 23.10. Una produzione che fa della ironia ma anche di un preciso spaccato di vita il nodo dell’intera trama.

Ciro è un trentenne grafico pubblicitario, che per guadagnarsi da vivere sbarca il lunario in una friggitoria cinese. Nell’epoca del precariato, l’uomo è davvero deluso della sua situazione professionale e vorrebbe trovare il modo di dare una svolta alla sua carriera ed esistenza.

L’occasione giunge grazie a un concorso molto particolare, suggeritogli dall’amico Fabio: si tratta d’inviare il proprio curriculum nello spazio, partecipando a un contest lanciato per pubblicizzare l’uscita di un film al cinema.