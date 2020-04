The Jackal, chi sono: età e carriera del gruppo comico presente nella prima puntata di 4 Ristoranti

Dalla cameretta di casa al web. Poi alla televisione e al cinema. I The Jackal ora si sono presi tutto. Ma chi è il gruppo comico che stasera prenderà parte alla puntata speciale di 4 Ristoranti in compagnia di Alessandro Borghese? La loro attività nasce su internet grazie ai fondatori Francesco Ebbasta, Ciro Priello e Simone Ruzzo che hanno iniziato con corti di parodie cinematografiche.

L’ispirazione è nata grazie alla passione innata per il cinema che si è tramutata in voglia di sperimentare sul web. I The Jackal nascono a Napoli e sono stati tra i primi a capire l’enorme potenzialità del web e della piattaforma Youtube, dove hanno caricato le prime serie che hanno riscontrato subito un grande successo tra il pubblico italiano.

Dal web alla televisione: la scalata dei The Jackal

Il fenomeno The Jackal è diventato anno dopo anno sempre più travolgente, tanto che grazie al duro lavoo sono riusciti a togliersi dalle spalle l’etichetta di ‘fenomeni del web’ per approdare ance in televisione e al cinema. Hanno preso parte, ad esempio, ad una puntata di Don Matteo ed hanno girato un film, Fottuti musi verdi.

Un successo trasversale arrivato anche grazie all’implementazione di altri elementi all’interno del nucleo originale. Ironia, sarcasmo, sapore di cinema vero e una regia fuori parametro per il web hanno reso i The Jackal un’ondata di novità nel panorama artistico italiano. Non è un caso se stasera il gruppo comico accompagnerà Alessandro Borghese nella prima puntata del nuovo corso di 4 Ristoranti in onda su Sky.