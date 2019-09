The Last of Us 2: data di uscita e nuovo trailer

Che fine ha fatto Ellie? Come reagirà Joel? Domande rimaste sospese dal finale di The Last of Us, una delle pietre miliari della scorsa generazione videoludica. Ebbe, presto avremo le risposte ad ogni quesito, perché nella notte Sony e Naughty Dog hanno finalmente annunciato la data di uscita di The Last uf Us Part II, attesissimo seguito del primo capitolo che ha segnato la rivoluzione di un genere.

L’annuncio è arrivato sul palco dello State of Play: il gioco sarà disponibile dal 21 febbraio 2020 solo per Playstation 4, che ne detiene l’esclusiva. L’attesa è finita, ora non rimane altre che segnare con una x il giorno dell’uscita del nuovo The Last Of Us, che si preannuncia mastodontico sotto ogni aspetto, tanto che sarà rilasciato su due blu ray.

Naughty Dog: “Il gioco sarà enome”

Per fare maggiore chiarezza sul nuovo The Last Of Us Part II, nel corso dello State of Play è intervenuto Neil Druckmann di Naughty Dog: “Grazie per essere stati pazienti. Molto pazienti. Anche se non vedevamo l’ora di condividere di più su The Last of Us Part II e svelarvi la sua data di uscita, volevamo aspettare fino a quando non saremmo stati più vicini alla conclusione della produzione. Abbiamo un sacco di nuove cose da condividere con voi oggi … a partire dal fatto che il 21 febbraio 2020 Last of Us Part II potrà finalmente essere nelle vostre mani.”

“È una storia molto emotiva con temi complessi che si addicono al mondo di The Last of Us. Quello che abbiamo capito abbastanza presto è che stavamo mettendo insieme uno dei giochi più ambiziosi e più lunghi di Naughty Dog nei nostri 35 anni di storia. Per raccontare questo tipo di storia, il gioco doveva essere enorme”, ha concluso Neil Druckmann.

The Last Of Us Part II, il nuovo trailer