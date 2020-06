The OC, da oggi la quarta stagione: anticipazioni

Passano gli anni ma The OC rimane sempre una delle serie televisive più amate dagli italiani. Non è un caso che alla sua ennesima messa in onda il programma abbia fatto registrare numeri record, soprattutto per quanto riguarda la puntata di ieri. Il 31 maggio, infatti, è stata proposta l’ultima puntata della terza stagione.

Un pugno allo stomaco, e visti gli anni intercorsi ormai dall’uscita del prodotto televisivo pensiamo non sia da considerare spoiler svelare cos’abbia turbato i telespettatori. Per chi comunque non avesse ancora visto The OC il consiglio è di passare oltre. L’epilogo della terza stagione è segnato dalla morte di Marissa Cooper. Un evento sconvolgente per l’importanza del personaggio e per il suo lento declino psicologico.

Reazioni social e anticipazioni

Nonostante la morte di Marissa sia considerata una delle svolte più drammatiche della storia delle serie televisive, ancora oggi, a distanza di più di dieci anni, rivedere quella scena fa male al cuore. E a testimoniarlo sono arrivi i tanti messaggi social dei fan di The Oc, che tra dediche s frasi strappalacrime hanno volute rendere omaggio alla protagonista scomparsa.

Da oggi su Italia andrà in onda la quarta e ultima stagione della serie, si volta quindi pagina, anche se ovviamente la morte della ragazza segnerà inevitabilmente il destino degli altri protagonisti. Ryan sarà sopraffatto dal dolore, tanto da decidere di mollare ogni progetto per cercare vendetta. Intanto Seth e Summer scoprono le difficoltà di un amore a distanza. Ancora 16 episodi di The OC e tanto da raccontare di una serie che ha fatto storia.