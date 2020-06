The Show denunciati, cosa è successo: la replica degli youtuber

Uno scherzo andato male si è trasformato in una denuncia per i The Show, due Youtuber di 29 anni famosissimi sul web. Su Youtube hanno collezionato più di un milione di iscritti al loro canale, tanto che la popolarità acquisita attraverso gli scherzi registrati e poi pubblicati li ha portati a collaborare anche con programmi televisivi. L’ultimo scherzo però è andato storto, tanto che sono stati denunciati a piede libero lunedì scorso dalla polizia di Stato a Milano.

I due, infatti, si sono finti assistenti civici, con tanto di pettorina gialla che riportava la scritta del Comune di Milano. Sono entrati all’interno di un negozio di generi alimentari in corso Lodi, chiedendo al titolare di allontanarsi dal cliente con cui stava parlando. Dopo l’avvertimento uno dei due ha posizionato un petardo sul bancone, scagliato lontano dall’esercente.

La replica dei The Show

Il giovane si era qualificato quale pubblico ufficiale, imponendo la sua autorità al fine di rendere più credibile lo scherzo che stava registrando. Innumerevoli i casi simili che si possono trovare sul canale The Show, in questo caso però il clima già teso ha spinto il titolare dell’esercizio a denunciare i due Youtuber, trovati dalla polizia pochi giorni più tardi in Piazza Medaglie d’Oro con addosso le pettorine dei finti assistenti civici.

Portati in questura sono poi stati deferiti all’autorità giudiziaria in stato di libertà per usurpazione di titoli. Nella giornata di oggi i The Sow hanno pubblicato un video dal titolo ‘Chi hanno denunciati? Vi spieghiamo cosa è successo’. I due hanno confermato quindi la denuncia notificata. Sono poi arrivate le scuse per l’accaduto ed alcune precisazioni in merito.

“Ci ha dato fastidio il modo in cui ci hanno dipinto – hanno detto – Come se sul web non si potessero creare contenuti di qualità o educativi. Abbiamo creato diversi video del genere, come quello in cui sensibilizzavamo i giovani alla guida, invitandoli a non utilizzare il cellulare in macchina. Da anni creiamo contenuti simili e prendiamo tutte le precazioni del caso. In questo caso però ci scusiamo”. Dopo anni di risate regalate agli utenti i The Show sono incappati in un errore che gli è costato una denuncia