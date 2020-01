The Witcher, quando esce la seconda stagione? Le prime ipotesi

Impossibile non aver desiderato l’inizio di una nuova puntata al termine della prima stagione di The Witcher, serie record di Netflix. La domanda sarà sorta spontanea: quando esce la seconda stagione di The Witcher? La risposta è al momento difficile da dare, almeno in modo definitivo, ma ci sono diversi elementi che possono far presupporre ad un periodo d’uscita.

In questo caso i fan di Geralt di Rivia non possono essere felicissimi, perché dovranno aspettare il 2021, se non oltre, per vedere il continuo delle imprese di Geralt e degli altri personaggi che compongono l’intreccio narrativo incentrato sulla storia di due regni e di un destino al quale un Witcher di nome Geralt non potrà scampare.

The Witcher, serie da record

The Witcher ci ha messo pochissimo a catturare il pubblico: mentre la critica è stata tiepida nel recensire la nuova serie, il pubblico l’ha premiata rendendola una della più amate della storia del servizio streaming video. Un successo planetario nato dal mix sapientemente gestito di azione, mistero, colpi di scena e un mondo diviso dalla guerra.

tutto ciò va aggiunta anche una colonna sonora di primo ordine, di cui va sicuramente menzionata ‘Dona un soldo al tuo Witcher’ ballata intonata da Ranuncolo e diventata subito un tormentone per i milioni di fan rimasti abbagliati dalla serie televisiva. La seconda stagione era stata già confermata prima dell’uscita della prima, ora non rimane che aspettare. I tempi potrebbero essere lunghi, per chi proprio non ce la facesse ad aspettare ci sono libri e videogiochi a tenere compagnia.