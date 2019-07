The Witcher, trailer e storia della nuova serie Netflix

Il trailer della serie Netflix mostra tutto quello che The Witcher rappresenta: mostri, intrighi, mutazioni, combattimenti e magia. Elementi che hanno reso celebre l’opera dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, autore dei libri ai quali si ispirerà la serie prodotta da Netflix. Ancora incerta la data di uscita della prima stagione, che sarà composta da 8 episodio e che probabilmente verrà rilasciata a fine 2019, inizio 2020.

Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie The Witcher durante il San Diego Comic Con 2019. Il trailer mostra appunto tutto quello che ci si aspettava dalla serie dedicata allo strigo, in cui aoltre al protagonista Geralt di Rivia, compaiono i personaggi che hanno reso celebre la serie come Jennifer e Ciri.

The Witcher, di cosa parla la nuova serie Netflix

La storia di The Witcher è incentrata sulle vicende di Geralt di Rivia, un Witcher chiamato a cercare Ciri, la figlia adottiva sparita nel nulla. Geralt è un Witcher, ossia un essere geneticamente modificato e il suo lavoro è quello di uccidere mostri a fronte di un adeguato compenso.

I Witcher sono esseri schivi e potenti, chiamati dalla gente comune solo quando in pericolo, evitati quando è possibile. Il loro scopo è quello di uccidere creature mostruose di qualunque tipo. Il mondo di The Witcher è cupo e pieno di pericoli. In un’atmosfera fantasy si svilupperà la storia di Geralt, un uomo privato delle sue emozioni alla ricerca della sua unica fonte di speranza.