The Wolf Among Us 2 annunciato, manca ancora la data di usicta

Dopo il successo, soprattutto di critica, del primo capitolo, The Wolf Among Us sarà rinnovato con un seguito. L’annuncio è arrivato nel corso The Game Awards 2019. Un teaser trailer ha infatti svelato The Wolf Among Us 2, di cui ancora, a parte l’esistenza, si sa ben poco.

Il trailer non ha infatti svelato nulla del gioco in uscita, nemmeno le piattaforme sulle quali girerà. Na cosa è certa. L’uscita del seguito ti The Wolf Among Us farà felici i tanti fan appassionati di avventure grafiche in grado di portare una ventata d’aria fresca nel genere.

Che gioco è The Wolf Among Us

L’idea di base è geniale: creare un modo nel quale i personaggi delle favole siano privati della loro proverbiale genuinità e innocenza, lasciando spazio invece a personaggi umani, a volte crudeli, spesso vicini alla vita reale.

In questo mondo immaginifico si muovono i tanti personaggi che costruiscono una storia avvincente che varia in base alle scelte prese. Non tragga in inganno il colore vivido dell’opera, permeata in realtà da un cinismo che cozza con le favole che compongono il racconto che entra dentro una volta finito.